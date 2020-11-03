Предприниматели Кубани получили более 1,5 млрд рублей государственной поддержки

Фото администрации КК

Представители бизнеса на Кубани с начала 2020 года получили около полутора миллиардов рублей в качестве мер господдержки. Всего в сфере предпринимательства в крае заняты около 800 тысяч человек.

Эти деньги выделены из Фонда микрофинансирования края. Как отмечают краевые власти, такая помощь оказалась весьма востребованной на фоне пандемии.

– Количество обращений увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – отмечают в региональном департаменте и инвестиций.

Средства предоставлены более чем 1000 предприятий. Займы Фонда получили сельскохозяйственные предприятия, розничной и оптовой торговли, сферы грузоперезок, общественного питания, курортной и строительной отраслей.

По решению губернатора Вениамина Кондратьева в период пандемии краевой Фонд дополнительно капитализирован на 1,25 млрд рублей.