Расширяется география полетов из аэропорта Сочи

Фото мэрии Сочи

Авиакомпания Nordwind становится базовым перевозчиком Международного аэропорта Сочи. Именно здесь будут базироваться ее самолеты.

Значительно расшириться и маршрутная сеть авиакомпании.

- Помимо ежедневных рейсов в Москву в рамках зимнего расписания будут осуществляться перевозки дважды в неделю в Воронеж, Нижний Новгород, Самару, Уфу. Три раза в неделю авиакомпания будет доставлять пассажиров из Сочи в Казань, Оренбург и Санкт-Петербург,- сообщает пресс-служба сочинского аэропорта.

Появятся и новые направления из Сочи. Это рейсы в Волгоград, Саратов и Тюмень дважды в неделю, а также трижды- в Ростов-на-Дону. Они будут производиться до конца марта 2021 года.

Рейсы будут обслуживаться на воздушных судах Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров и Embraer 190 ,рассчитанными максимально на 110 человек.