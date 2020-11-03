Росавтодор обновляет дороги в трех районах Сочи

Фото мэрии Сочи

Росавтодор ведет в Сочи плановую замену слоёв износа на участках федеральных автотрасс в трёх районах Сочи.

В связи с поздним фактическим окончанием курортного сезона в Сочи, с конца октября федеральные дорожники приступили к плановым работам по замене поверхностных слоёв дорожной одежды на участках трёх федеральных дорог в трёх районах города.

Работы для удобства пользователей автодорог и предотвращения заторов проводятся, в основном, в ночные часы .

- Сейчас на участках трёх федеральных дорог в Центральном, Хостинском и Адлерском районах Сочи идут плановые работы по замене так называемого слоя износа — верхнего слоя асфальтобетона, средней толщиной 2,5 см. Переустройство слоев износа с локальной укладкой выравнивающего слоя будут производиться на Краснополянском шоссе, идущем в горы от аэропорта, на нижних уровнях транспортных развязок Дублера Курортного проспекта, а также на участках улиц Виноградной и Курортный Проспект, - рассказал заместитель начальника отдела организации работ по содержанию, сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений ФКУ Упрдор «Черноморье» Степан Никитин.

Как отмечают в Росавтодоре, слои износа здесь менялись в последний раз ещё до ОИ 2014 года, а на Дублере такая замена произойдёт впервые с 2013 года.