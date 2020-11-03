Трое жителей Краснодара украли со стройки щиты опалубки и сдали их в пункт приема металлов

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В дежурную часть полиции в Карасунском округе Краснодара обратился директор строительной компании с заявлением о пропаже со стройплощадки жилого дома на Старокубанской улице двух с половиной десятков алюминиевых щитов опалубки. Владелец оценил ущерб в 750 тысяч рублей.

Оперативники угрозыска вскоре задержали на улице Селезнева в краевом центре троих местных жителей 28-ми, 33 и 35 лет.

В отделе полиции мужчины рассказали, что давно присмотрели алюминиевые щиты на стройке. В одну из ночей они вывезли стройматериалы и сдали щиты в пункт приема металлов, а вырученные деньги прогуляли.

- Следственным отделом Управления МВД России по городу Краснодару в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.