Завершены поиски 12-летнего мальчика, загадочного пропавшего в Краснодаре

Мальчика нашли живым.

О том, что 12-летний школьник пропал, стало известно ночью 2 ноября. За помощью к правоохранителям обратилась мама мальчика. Со слов женщины, вместе с сыном и 3-летней дочкой она живет одна в квартире одной из многоэтажек в поселке Российском.

1 ноября в 19:00 мальчик пошел гулять. С собой он взял велосипед белого цвета. В назначенное время ребенок не вернулся. Женщина тут же забила тревогу, стала разыскивать сына сама, но все безуспешно. Телефон его был выключен, друзья не знали о его местонахождении.

- Ранее ребенок не уходил, на учете в ОПДН не состоит, - пояснил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

На поиски мальчика выдвинулась группа людей, которая в течение нескольких часов сообщила матери хорошие новости – сын найден.

- Местонахождение ребенка установлено, проверка по данному факту продолжается, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», шестиклассник не пострадал, с ним все в порядке.