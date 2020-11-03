В горном кластере Сочи создадут единую туристическую зону

Фото мэрии Сочи

Инициатива объединения потенциала горнолыжных курортов Красной Поляны обсуждена в ходе заседания Совета по вопросам развития санаторно-курортного и туристского комплекса.

– Только за три летних месяца в Сочи побывало более 2 миллионов гостей, в горнолыжный сезон мы также ожидаем большой поток отдыхающих. Для комфорта жителей и гостей Сочи было принято решение создать четкий механизм взаимодействия между курортами Красной Поляны. Соглашение о единой концепции развития горного кластера поможет вывести Сочи на международный уровень туриндустрии, – отметил Алексей Копайгородский.

Соглашение о сотрудничестве будет реализовываться под патронажем мэрии Сочи, выступившей с инициативой его появления.

С предложением создать единое маркетинговое пространство согласились курорты ГТЦ «Газпром», «Роза Хутор», «Красная Поляна», а также Сочинский национальный парк, Кавказский природный заповедник и парк аттракционов на высоте «Скайпарк». Основная цель соглашения – формирование эффективного сотрудничества, развитие и популяризация зимних курортов Сочи.

Главным направлением сотрудничества станет повышение качества сервиса и горнолыжной инфраструктуры. С этого года единая система ски-пассов объединит три комплекса: «Газпром», «Альпика Сервис» и «Роза Хутор», затем к ней присоединится курорт «Красная Поляна». Планируется создать единую сеть пешеходных экологических маршрутов общей протяженностью более тысячи километров, проложить сеть велодорожек, которые соединят горные курорты с Красной Поляной. После проработки всех деталей состоится подписание документа. Стороны договорились, что это произойдет до открытия горнолыжного сезона.