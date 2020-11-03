Дорожники приступили ко второму этапу строительства нового Яблоновского моста в Краснодаре

Фото администрации КК

На левом берегу Кубани уже возведены три из семи опор будущего моста. Сейчас ведется закладка фундамента под опоры на правом берегу и в самом русле реки. Стоимость строительства - более 7 миллиардов рублей.

Монтируется пролетное строение, состоящее из 500 тонн металлоконструкций.

– Первый этап строительства нового Яблоновского моста завершен почти на 95%. Вместе с этим начаты работы по второму этапу. Всего в этом году на возведение объекта предусмотрено более 1 млрд рублей, – рассказали в региональном Минтрансе.

Все опоры будут готовы в 2021 году , а также будет установлено более 5 тысяч тонн металлоконструкций.

Сооружение – дублер Яблоновского моста соединит Краснодар с территорией Адыгеи и затем полностью заменит прежний мост.

Протяженность мостового перехода превысит один километр, а длина самого моста составит около 500 метров. Рядом с четырьмя полосами движения предусмотрены тротуары и велодорожки.