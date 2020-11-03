Кубанские компании вошли в число лучших экспортеров страны

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Эксперты комиссии выбрали 13 победителей из более чем 80 компаний, победивших в региональных этапах конкурса.

В номинации «Новая география» стала компания «Кубань-Вино». Она поставляет вина из собственного сырья в целый ряд зарубежных стран.

«Кубанская Продуктовая Компания»-производитель продовольствия из натурального сырья, заняла второе место. Продукция компании экспортируется в 35 стран.

В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» третье место получила группа компаний «БДТ-АГРО», производящей более 350 моделей сельскохозяйственной техники. Доля экспорта выручке компании в 2019 году составила 88%.

- При выборе победителей конкурсная комиссия оценивала экспортную деятельность компаний, международное продвижение и уровень экспортной активности. Награждение победителей пройдет 9 декабря в Москве на VII Международном экспортном форуме «Сделано в России»,- рассказали в краевом департаменте инвестиций.