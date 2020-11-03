Мэр Краснодара: За полмиллиона "замок" не нужен!

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О том, что "замок"-недострой в парке на Затоне портит вид, краснодарцы возмущаются давно. Большинство жителей просят снести незаконченную громадину. Однако в мэрии планировади выкупить недостроенный замок и открыть там детский научно-образовательный центр. Однако на следующий день после этой новости на одном из сайтов объявлений появилась информация о том, что владелец недостроя просит за незаконченное здание почти 500 миллионов рублей.

- Разумеется, за такие деньги никто за счет бюджета выкупать его не будет, - заверил мэр Краснодара Евгений Первышов. - Чтобы начать рассматривать вопрос о выкупе, нужна профессиональная оценка как стоимости, так и нынешнего состояния здания. Через сайты объявлений такое не делается.

По словам градоначальника, недостроенная бетонная громадина является потенциально опасным местом для детей.

- Здание - не самострой, а объект незавершенного строительства, - уточняет Евгений Первышов. - У владельца есть разрешение на строительство от 2008 года, земля находится в аренде.

Однако снести его по суду сейчас нельзя. Все потому,ч то процедуры признания опасным объектом будут долгими.

- Если владелец откажется от дорогостоящего сноса, делать это придется за счет бюджета, - добавляет глава Краснодара. - А затем по суду будем требовать возврата средств.