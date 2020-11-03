В Сочи сотрудник отеля избил мужчину

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

Об этом ЧП полиция узнала от медсестры городской больницы №8 Сочи. Сотрудница медучреждения сообщила о том, что бригада скорой доставила 30-летнего мужчину. У него была травма.

- Ему провели обследование. Выяснилось, что у него закрытая черепно-мозговая травма, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник, знакомый с ситуацией.

Как выяснилось, увечье он получил в одном из сочинских отелей. Сотрудник гостиницы ударил его во время конфликта. Из-за чего сцепились мужчины, сейчас выясняют правоохранители. Идут разбирательства.

Известно, что мужчину госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

- Он находится под наблюдением медиков, - добавляет источник.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Сочи на три дня запер женщину в своем доме, чтобы добиться ее любви. Он бил пленницу и пытался изнасиловать.