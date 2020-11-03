На Кубани учредили ассоциацию детских лагерей и здравниц. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарском крае создадут ассоциацию детских лагерей и здравниц. Намечено, что организация станет региональной дискуссионной площадкой по вопросам поддержки и развития отдыха школьников.

– Объединение детских здравниц в кризисный период пандемии позволит находить и принимать коллегиальные нестандартные решения, - сообщил министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша.

В пресс-службе администрации Краснодарского края напомнили, что в регионе реализуется государственная программа «Дети Кубани», в рамках которой ежегодно выделяется около 900 млн рублей. В 2020 году было приобретено порядка 30 тысяч путевок и курсовок.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском каре летом-2020 отдохнуло порядка 27 тысяч детей. В их числе - 21 тысяч школьников региона и 6 тысяч из разных российских городов.