В Краснодаре за несоблюдение масочного режима оштрафовали 17 водителей

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В краевом центре проверили 4 416 единиц общественного транспорта. В рейдах принимают участие сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с городским управлением гражданской защиты и полицейские.

- Рейдовые группы три раза в день проверяют наличие средств индивидуальной защиты у пассажиров, кондукторов и водителей, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара. - За несоблюдение масочного режима оштрафованы 17 водителей.

В пресс-службе напомнили, что перевозчиков, которые не соблюдают санитарные требования Роспотребнадзора, привлекают к административной ответственности.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в регионе за несоблюдение масочного режима наказали 191 нарушителя. В Краснодарском крае контролируют - носят ли средства защиты в общественных местах и транспорте.