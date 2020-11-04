В Краснодарском крае ожидается резкое похолодание

Синоптики советуют доставать пуховики Фото: Михаил ФРОЛОВ

4 ноября на Кубани преимущественно сухо, но в отдельных районах дождик немного поморосит. Воздух прогреется до 16 градусов. А вот 5 ноября нужно немного утеплиться. Температура воздуха резко опустится на пять градусов, днем столбик термометра не будет превышать отметки 11.

- 4 ноября в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов сгустится туман, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Стоит отметить, что на выходных немного потеплеет. А вот к концу следующей недели возможны ночные заморозки. Днем температура воздуха опустится до +3 градусов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что синоптики рассказали, какая зима ждет Краснодарский край.