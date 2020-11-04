Последствия шторма в Анапе сняли на видео

Фото: instagram.com/anapablog

Фото и видео последствий шторма, прошедшего у берегов Анапы, опубликовали в сети очевидцы. На кадрах видно, как после стихии, набережная города-курорта позеленела – на берег выбросило огромное количество водорослей. Зеленая тина островками оказалась разбросана по всему пляжу.

- Утро после шторма, - подписал автор видео и отметил, что в объектив камеры попала прибрежная зона анапского поселка Джемете.

Под снимками тут же обвалился шквал комментариев. Пользователи ужаснулись ситуацией и выразили надежду на то, что морские водоросли быстро убрали с набережной. В администрации отметили, что городские службы оперативно почистили пляж и ликвидировали последствия шторма.