Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 4 ноября 2020 увеличилось на 135

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. По данным на 4 ноября за последние сутки число заболевших на Кубани выросло на 135 человек.

- В Краснодаре заболели 40 человек, в Сочи и Туапсинском районе - по 12. В Тихорецком районе выявили 11 новых случаев, в Темрюкском – семь, в Ейском – шесть. В Горячем Ключе и Крыловском районе по пять пациентов получили положительные результаты на коронавирус. В Геленджике, Белореченском, Лабинском, Славянском зафиксировано по четыре зараженных. По два инфицированных человека отмечено в Анапе, Калининском, Каневском, Красноармейском, Кущевском, Приморско-Ахтарском районах. По одному новому случаю COVID-19 обнаружили в Кавказском, Ленинградском, Северском, Староминском, Тимашевском, Гулькевичском, Щербиновском, Крымском, Павловском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в оперштабе отметили, что среди зараженных за последние сутки – 16 детей. Стоит отметить, что увеличивается число тяжелых пациентов: 41 человек находится на ИВЛ, еще четверо – на ЭКМО.