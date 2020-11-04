В Сочи дети нашли повешенного человека

Фото: ЧП Сочи

На улице Красноармейской в Центральном районе Сочи дети обнаружили труп. Тело мужчины висело на дереве на детской заброшенной площадке. Ребятня испугалась и быстро рассказала обо всем взрослым, которые в свою очередь заявили в полицию.

Личность погибшего уже установили. Сейчас следователи проводят проверку.

- По факту гибели 54-летнего мужчины в следственном отделе по Центральному району города Сочи краевого СКР организована доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.