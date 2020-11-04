На Кубани «Ночь искусств – 2020» прошла в онлайн-формате

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мероприятия «Ночи искусств – 2020» прошли в регионе дистанционно. Они были приурочены ко Дню народного единства. Жители смогли в интернете посмотреть концерты, поучаствовать во флешмобах и квестах, а также стать слушателями лекция и мастер-классов.

- На онлайн-сцене Краснодарской филармонии имени Г.Ф.Пономаренко с мелодиями из детских фильмов выступили Наталья и Артем Пенжоян и молодежный состав Хора Краснодарской филармонии. Краснодарский краевой театр кукол представил мастер-класс актрисы Ольги Колосовой «Кукла выходит к людям». Сотрудники концертного зала Кубанского казачьего хора показали фрагменты фильмов-концертов. Также в Кубанькино провели серию лекториев с показом отрывков из фильмов об искусстве, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Ночь искусств» охватила почти шесть тысяч мероприятий, которые транслировали в сети. Ролики посмотрели более 913 тысяч раз.