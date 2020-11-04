В Краснодаре желающих приглашают на экологический субботник

Субботник займет около двух часов времени

В краевом центре 7 октября активисты уберут мусор с берега реки Кубань. Выйти на субботник организаторы приглашают всех желающих.

- Команда неравнодушных людей приглашает присоединиться к экосубботнику, который пройдет вдоль реки Кубань по улице Чехова 2. Ориентировка места – въезд между зданиями Кубаньэнерго и Лукойл по улице Ставропольская, - отметил муниципальный депутат Илья Шакалов.

Добровольцы собираются на набережной реки Кубань в 10 часов утра. Мешки, перчатки, маски, лопаты брать не нужно, - их выдадут на месте.

- Давайте вместе наведём порядок, сделаем #ЧистоеДело и дружно проведём солнечную субботу! – призвал краснодарцев народный избранник Илья Шакалов.