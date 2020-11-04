Проблемы с водоснабжением в Геленджике решат бурлением скважин

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Глава региона Вениамин Кондратьев посетил Геленджик с рабочей поездкой. Также во время визита губернатор встретился с жителями курорта. Он пояснил, что предпринимается, чтобы решить проблемы с водоснабжением в городе.

- В течение ближайших двух месяцев планируются провести геологические работы по разведке пресной воды в границах Дивноморского водозабора, - отметил Вениамин Иванович.

Губернатор добавил, что если специалисты найдут запасы, то в этих местах в срочном порядке пробурят новые скважины и запитают действующий водозабор. В это время углубят еще десять существующих, чтобы дать дополнительный объем воды.

На проведение работ уже подготовлены соответствующие документы. По предварительным подсчетам, принятые меры позволят частично решить проблемы с водоснабжением города уже к июню следующего года.