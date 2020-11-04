В Славянском микрорайоне Краснодара отключат воду

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В краевом центре на сетях водоснабжения будут вестись ремонтные работы. На улице Темрюкской специалисты планируют заметить участок водопровода. Его протяженность составляет 24 метра.

- Из-за работ на сетях временно отключат воду в Славянском микрорайоне. Подача будет приостановлена с 22:00 часов 4 ноября до 06:00 часов 5 ноября. Воды не будет у жителей домов по улицам Сочинская, 4-я Линия, Толбухина, Красных Партизан, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Без воды временно останутся сотни краснодарцев. Специалисты приносят извинения за временные неудобства.