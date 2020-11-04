Длинную очередь из туристов сняли на видео в Сочи

Фото: instagram.com/dachi_krd

2 ноября на «Роза Хутор» выпал первый снег. Поэтому народ рванул в горы в свой ближайший выходной. 4 ноября на Розе Пик на подъемник выстроилась длинная шеренга из желающих полюбоваться потрясающими заснеженными красотами курорта. Вереницу ожидающих своей очереди людей сняла на видео одна из туристок.

- Людей очень много. Никто, конечно же, не соблюдает здесь социальную дистанцию. Да и в масках я увидела только пару человек, - поделилась с «Комсомольской правдой» - Кубань» автор видео.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что несмотря на выпавший снег, летний сезон на курорте «Роза Хутор» продлится до 15 ноября. Открытие сезона катания здесь намечено на 18 декабря.