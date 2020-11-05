В Сочи произошло ДТП на 30 млн рублей

Фото: отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи

В Сочи произошло ДТП с участием спорткаров McLaren 650S Spyder и Ferrari 488. Авария произошла на Курортном проспекте. Общая стоимость спорткаров специалисты оценивают примерно в 30 млн рублей.

- Водитель McLaren не выдержал безопасной дистанции и столкнулся с Ferrari, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Он уточнил, что в аварии никто не пострадал.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в центре Сочи разбился эксклюзивный спорткар Dodge Viper. Водитель двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля над транспортным средством. В конце концов, он потерял управление и врезался в бордюр.