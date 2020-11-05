В горах Сочи райдеры неофициально открыли горнолыжный сезон

Скрин из видео: t.me/love_sochi

В Сочи сноубордисты и лыжники не стали ждать официального открытия сезона и «взорвали» пухляк. Напомним, что в горах Красной Поляны уже выпал первый снег. В ночь на 2 ноября в горном кластере курорта разыгралась настоящая метель – снегопад сопровождался сильным ветром.

- Сезон открыт, - говорит сноубордист на видео и скатывается с горы.

Примечательно, что парень одет в шортах, но в куртке. По свидетельству местных жителей это не единственный случай. В горах выше 1000 метров над уровнем моря снежный покров весь в лыжне.

Но официальный горнолыжный сезон в Сочи намечено открыть в начале декабря.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что первый снег выпал на Красной Поляне 2 ноября. Толщина снежного покрова составила восемь сантиметров.