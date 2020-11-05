На Кубани ветреная погода сменится дождями Фото: Анна МАЕВА

Опубликован прогноз погоды в Краснодарском крае на первый уик-энд ноября.

- 7 ноября в регионе пройдут небольшие дожди. В основном – на Черноморском побережье, - сообщают синоптики.

Ночью температура воздуха на Кубани будет — 4-9 °С, но может опускаться около 0 °С, днем - 10-15 градусов. Порывы ветра 6 ноября местами достигнут 12-17 м/с, 7 ноября ветер начнет стихать – до 14 м/с.

В Краснодаре к субботе похолодает до 4 °С, средняя температура воздуха днем — до 12 °С. Осадков не ожидается, но погода будет пасмурной.

На Черноморском побережье 7 ноября по прогнозам переменная облачность, 7 ноября - дождь. Температура воздуха ночью 6-11 °С, днем - 12-17 градусов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что первый снег выпал на Красной Поляне 2 ноября.