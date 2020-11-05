Магомед-Шапи Сулейманов может быть оштрафован за слова после матча «Севилья» - «Краснодар»

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: ФК Краснодар

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может быть оштрафован на 10 тысяч долларов за высказывания после поражения от «Севильи» со счетом 3:2. По ходу матча российский клуб вел 2:0, а соперник остался в меньшинстве на целый тайм.

После матча Шапи в эфире МатчТВ заявил, что высказал претензии партнерам по команде.

- Сейчас полное опустошение. Соперник получил удаление и целый тайм играл в меньшинстве. Мы должны были контролировать мяч, не знаю почему так случилось. Наверное, у соперника было больше желания. Мы должны были забирать этот матч. У меня есть вопросы к команде, я это высказал в раздевалке. У меня нет слов, это необъяснимые вещи, - рассказал после матча Магомед-Шапи Сулейманов в эфире МатчТВ.

Рассказ о том, что в раздевалке состоялся жесткий разговор, подтвердили вратарь Матвей Сафонов и полузащитник Юрий Газинский, но они предпочли не выносить его подробности для прессы. А Шапи может дорого заплатить за свою речь.

- В контракте Шапи есть пункт, согласно которому футболисту «запрещается делать заявления, способные причинить ущерб (в том числе моральный) интересам клуба, футболистам, тренерам и работникам». Если руководство посчитает, что Шапи все же нарушил этот пункт, то он будет оштрафован на 10 000 долларов, - сообщает телеграм-канал «Мутко против».