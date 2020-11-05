На Кубани после реконструкции открылась парусная школа

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Геленджике после реконструкции открылась парусная школа. В ней созданы все условия для подготовки юных спортсменов. Здесь есть и учебные классы, и технические помещения, и места для хранения лодок. На ремонт из краевого бюджета было выделено порядка 40 млн рублей.

–– Для нас было принципиально важно сохранить эту школу и парусный спорт в Геленджике. Город, с его уникальной бухтой, исключительными условиями для яхстменов, может быть одним из ведущих центров подготовки в стране, - отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В пресс-службе администрации Краснодарского края напомнили, что парусная школа в городе-курорте была основана в 2004 году.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что финансирование парусного спорта на Кубани планируют увеличить.