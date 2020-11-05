На Кубани осужден садист, который убил 4-летнюю падчерицу

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На Кубани вынесен приговор мужчине, обвиняемому в убийстве и истязании 4-х летней падчерицы.

В Краснодаре краевой суд признал виновным жителя региона в истязании и убийстве 4-летней падчерицы. Мужчину приговорили к 23 годам лишения свободы, в исправительной колонии строгого режима.

- Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью"), п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"), - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

По версии следствия, 24 августа 2019 года мужчина избил ребенка - дочь своей сожительницы. Через несколько дней девочка потеряла сознание. Ей вызвали скорую помощь, но малышка скончалась в автомобиле неотложки.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый систематически избивал двоих детей своей сожительницы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани мужчина жестоко избил полуторагодовалого сына своей сожительницы. Женщины в этот момент не было дома.