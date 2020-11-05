Вениамин Кондратьев сделает заявление по ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае

Заседание оперативного штаба проведут сегодня, 5 ноября

Еженедельные заседания краевого оперативного штаба возобновляются. Связано это с ростом числа заболевших коронавирусом на Кубани. Напомним, Сегодня, 5 ноября, зафиксировано 137 новых пациентов "ковид"-госпиталей. Роспотребнадзор считает, что виной тому сами жители региона, которые не носят маски в общественных местах.

Планируется, что совещание при губернаторе Краснодарского края Вениамине Кондратьеве состоится сегодня, 5 ноября.

- Заседание пройдет в рабочем рабочем режиме, без прямых трансляций в СМИ, - сообщает тг-канал Красная, 35.

К слову, в крае отмечали, что с началом сезона простуд, волна заболевших может накрыть с новой силой. Кроме того, наибольшую тревогу специалистов вызывает обстановка в организованных детских коллективах, то есть распространение инфекций среди школьников и детсадовцев. Пока ученики находятся на недельных каникулах. Но не исключено, что из-за вируса их могут продлить.

Обо всех властных решениях на этот счет станет известно после заседания оперативного штаба.