«Локомотив-Кубань» разгромил «Антверп» в Еврокубке, установив несколько рекордов

Фото: ПБК Локомотив-Кубань

«Локомотив-Кубань» в очередном матче Еврокубка разгромил на выезде бельгийский «Антверп». Матч завершился со счетом 114:94. За половину встречи «железнодорожники» набрали 71 очко обеспечили себе комфортное преимущество.

По ходу матча «Локо» побил командный рекорд эффективности в этом сезоне среди всех команд, набрав 140 баллов, установили рекорд Еврокубка по очкам, набранным за 20 минут игры.

Мантас Калниетис с 15 передачами установил собственный рекорд и рекорд «Локо» в Еврокубке и вышел на вторую строчку в топе ассистентов за все времена.

Алан Уильямс установил собственный рекорд в Еврокубке по очкам (27) и эффективности (36). И заодно повторил свой рекорд по подборам – 17. Кроме того, в первой половине игры «Локо» набрал 10 000 очков в Еврокубке.

Эта убедительная победа практически гарантировала краснодарцам выход в следующую стадию турнира.

- Хочу сказать спасибо ребятам за игру, за концентрацию, мы играли сегодня, как одна команда. Думаю, что мы заслужили эту победу и сделали еще один шаг вперед в борьбе за самые высокие места в группе. Хорошо провели первые две четверти, но после перерыва немного расслабились, что вполне объяснимо, при таком ходе матча, - прокомментировал исход встречи главный тренер «Локо» Евгений Пашутин.