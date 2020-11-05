Скончался в страшной аварии глава одного из населенных пунктов Кубани

Александр Крутько. Фото: администрация сельского поселения

Страшная авария произошла вчера, 4 ноября, на трассе между хутором Галицын и селом Погорелово Славянского района около четырех часов утра.

- Здесь обычно очень спокойная дорога. Никогда никаких столкновений, тем более в это время суток, - говорят местные жители.

Однако, видимо, именно плохая видимость и неопытность или усталость водителя сыграли свою роль. За рулем автомобиля "Шевроле Круз" сидела 31-летняя женщина.

Она не справилась с управлением и съехала в кювет. При этом маневре машина еще несколько раз перевернулась. Выбраться живым у ее пассажира - главы Забойского сельского поселения Александра Крутько шансов практически не было.

Он скончался на месте от многочисленных травм шейных позвонков.

Примечательно, что сидевшая за рулем предполагаемая виновница ДТП практически не пострадала. С легкими ссадинами ее отвезли в травмпункт.

СПРАВКА "КП"

Александр Крутько окончил академию физкультуры в Краснодаре и долгое время работал учителем в местной школе. Затем пять лет прослужил в полиции.

На пост главы Забойского сельского поселения был выдвинут в 2012 году.