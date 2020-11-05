На Кубани 137 новых случаев короновирусной инфекции выявлено за сутки

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодарском крае зафиксировано 137 новых случаев коронавируса. Болезнь подтверждена 24 городах и районах региона.

- Заболели 79 женщин и 58 мужчин, в возрасте до 84 лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона. – Кроме того, инфекция выявлена у шести детей от 6 до 17 лет.

По данным оперштаба, в краевом центре заболели 39 человек, в Горячем Ключе – 11, в Тихорецком районе – восемь. По шесть случаев в Сочи, Анапе, Белореченском, Кущевском, Лабинском, Усть-Лабинском районах. В Туапсинском, Выселковском, Северском, Староминском районах – по пять новых заболевших. По четыре - в Динском и Приморско-Ахтарском районах. В Ейском и Павловском по три заболевших. По два случая зафиксировано в Апшеронском и Крымском районах. В Геленджике, Курганинском, Мостовском, Славянском и Щербиновском районах – по одному случаю коронавируса.

11876 пациентов поправились, 453 – скончались. 33 кубанца находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четыре - на ЭКМО.

По данным на 4 ноября, число заболевших коронавирусом на Кубани выросло на 135 человек.