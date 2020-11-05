На Кубани умерло еще шесть пациентов с COVID 19

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66-летний житель Курганинского района был доставлен в стационар в Лабинске. Тест на COVID-19 показал наличие в организме опасной инфекции. Все старания врачей оказались тщетны. Пациент умер.

51-летнего жителя Тимашевска с высокой температурой и сильным кашлем доставили в Красноармейскую ЦРБ Анализ на коронавирус был положительным. Спасти жизнь пациенту врачам не удалось.

70-летнего сочинца положили в местную инфекционную больницу. Тест на коронавирус показал положительный результат. Состояние мужчины ухудшалось и его подключили к аппаратуре ИВЛ, но несмотря на это, он умер.

68-летний житель Кропоткина умер в Тихорецкой больнице. До этого у него было подтверждено наличие коронавируса, и пациент был подключен к ИВЛ.

83-летняя женщина из Крымска была доставлена в местную больницу с положительным тестом на COVID 19. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких не спало ей жизнь.

В краснодарскую больницу местный 66-летний мужчина поступил в тяжелом состоянии и подтвержденным диагнозом COVID 19. Через некоторое время он умер.

- Всего с начала пандемии на Кубани умерло 453 пациента с коронавирусом,- сообщает региональный Минздрав.