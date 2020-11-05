Карантин в Краснодарском крае вводить не планируют

Маски требуется носить во всех людных местах

В Краснодарском крае несколько недель подряд фиксируется больше 130 новых больных коронавирусом. Однако власти называют эпидемиологическую обстановку в регионе контролируемой. Принятые ранее ограничения - масочный режим, ограничения работы заведений общепита, запрет на проведение массовых мероприятий - работают. Поэтому необходимости вводить новый карантин нет.

- Однако ужесточать меры по соблюдению режима повышенной готовности мы будем, - сообщил на заседании оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что этого требует наступление сезона простуд, когда инфекции могут накрыть регион с головой.

Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае действует до 18 ноября. Но уже сейчас понятно, что он будет продлен на более поздний срок.