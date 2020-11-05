ЧС под контролем: «Ростелеком» модернизировал региональную систему оповещения на Кубани

Фото: Ростелеком

«Ростелеком» модернизировал региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения (РАСЦО) в восьми муниципальных образованиях Краснодарского края: Северском, Каневском, Кореновском, Крыловском, Абинском, Апшеронском, Приморско–Ахтарском, Горячем Ключе и Краснодаре. Работы проводились в рамках контракта с Управлением по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне Краснодарского края.

Специалисты цифрового провайдера установили и подключили более 250 блоков управления сиренами и акустического оповещения, а также организовали рабочие места в единой дежурно-диспетчерской службе для контроля за работой системы. Связь между всеми объектами РАСЦО обеспечивается по защищенным VPN-каналам виртуальных частных сетей, которые «Ростелеком» развернул специально для этого проекта. Мониторинг технического состояния оборудования и каналов передачи данных осуществляется круглосуточно.

«Масштабное обновление региональной системы оповещения имеет важнейшее значение для повышения безопасности на территории Кубани. Теперь жители края будут более оперативно получать оповещения о чрезвычайных ситуациях, поэтому смогут своевременно реагировать на возможную угрозу и, в сотрудничестве со специальными службами, принимать меры по спасению своей жизни и имущества», – отметил Евгений Товстыка, заместитель директора Управления по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне Краснодарского края.

В случае возникновения природной или техногенной катастрофы, а также иной угрозы для населения сигнал об опасности передается по громкоговорителям, установленным на специальных мачтах или высотных зданиях. Радиус их вещания составляет от нескольких сот метров до нескольких километров, в зависимости от рельефа местности. Обновленная система работает в автоматическом режиме и позволяет наряду с гудками сирен транслировать голосовые сообщения, причем это можно делать не только с краевого, но и с местного уровня для отдельно взятой локации.

«В ходе реконструкции региональной автоматической системы оповещения аналоговые элементы были заменены на высокотехнологичные цифровые. Это позволило существенно повысить эффективность ее работы и расширить функционал. Сейчас РАСЦО сопряжена с созданными ранее комплексными системами экстренного оповещения населения в 22 районах края. В ней также предусмотрена возможность сопряжения с ведомственными системами мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, контроль в режиме реального времени за ходом и результатами оповещения населения. Все эти данные отображаются на векторной геоинформационной карте на рабочем месте оператора центрального пульта управления системой», – рассказал Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

Главная задача РАСЦО – своевременное информирование граждан, органов управления, сил гражданской обороны о возможности возникновения катастроф и нештатных ситуаций природного или техногенного характера. Для мониторинга работоспособности системы регулярно проводятся проверки оборудования, во время которых на территории края включаются электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные средства оповещения, а также задействуются телеканалы, радиостанции и другие технические средства.