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Вор в Сочи вынес из ювелирного магазина бриллиантов на полмиллиона рублей

Скрыться из города ему помешали оперативники угрозыска
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ГУ МВД по краю

Фото ГУ МВД по краю

В дежурную часть полиции Центрального района Сочи с заявлением о пропаже особо ценного товара обратился владелец местного ювелирного магазина, расположенного в одном из ТРЦ курорта.

На месте оперативники угрозыска опросили возможных очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения.

Уже вскоре, отследив по камерам передвижение подозреваемого, оперативники задержали на автовокзале Сочи ранее судимого 39-летнего мужчину из Москвы.

Столичного гостя доставили в отдел полиции. Во время досмотра при нем были обнаружены бриллиантовые серьги за 490 тысяч рублей, которые он украл в магазине. Украшения вернули законному хозяину.

Как удалось установить, похититель применил старый, но все еще работающий способ. Он попросил продавца показать ему несколько украшений с дальней витрины, а когда тот отошел, схватил давно присмотренные серьги и был таков.

- УВД по городу Сочи в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает ГУ МВД по краю.

Криминал