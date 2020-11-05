На Кубани намерены приостанавливать работу бизнесов за нарушение масочного режима

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На заседании краевого оперштаба 5 ноября глава краевого Роспотребнадзора Мария Потемкина рассказала о структуре заболеваемости в эти дни на Кубани.

– Изменилась структура заболеваний. 70% всех заболевших имеют клинику ОРВИ, 21% – клинику пневмонии и 8% бессимптомные формы течения болезни. Кроме того, мы на пороге сезона ОРВИ и гриппа, поэтому важно носить маски, – отметила Потемкина.

Особое внимание на заседании штаба обращено на несоблюдение масочного режима. Этот порядок под различными предлогами стремятся обходить владельцы многих магазинов, кафе и ресторанов.

В связи с этим глава региона поручил вице-губернатору Александру Руппелю значительно усилить контроль в этом направлении. В частности, вырастет число мониторинговых групп на предприятиях общепита.

– Организуйте ежедневные рейды. Этап просьб и убеждения пройден. Будем приостанавливать деятельность бизнеса, который не готов выполнять карантинные мероприятия, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Как ране сообщалось, в Краснодарском крае власти пока не планируют введение карантина.