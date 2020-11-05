Более 500 тысяч платежей совершено через «онлайн-кассы» РНКБ

С начала текущего года через «онлайн-кассы» РНКБ Банк (ПАО) было совершено более 530 тысяч транзакций, связанных с покупкой товаров и услуг. Большая часть операций – более 276 тысяч платежей - проходили безналичным способом по банковским картам клиентов.

Удобный сервис от РНКБ чаще всего используется на объектах розничной торговли продуктами питания, одеждой и предметами быта, стройматериалами, компьютерной и оргтехникой, при оказании транспортных и курьерских услуг, а также общественного питания и пр. 16+

Напомним, что согласно ФЗ-54, предприниматели с июля прошлого года должны устанавливать в торговых точках онлайн-кассы. С начала текущего года выгодным предложением банка воспользовались предприниматели Республики Крым и Краснодарского края, установив на своих предприятиях более 550 «онлайн-касс РНКБ».

Комплексное решение РНКБ полностью соответствует требованиям законодательства и позволяет оптимизировать расходы бизнеса на выполнение действующих норм за счет выгодных тарифов банка и сниженной ставки по эквайрингу.

Так, в рамках покупки «онлайн-кассы» РНКБ клиент получает ряд привилегий от банка. В зависимости от направления бизнеса клиента, банк разработал различные тарифные планы, в том числе, и бесплатный тариф для начинающих предпринимателей.

Его применение позволяет вести круглосуточный контроль за бизнесом дистанционно - через личный кабинет предпринимателя, увеличивает кредитный лимит за счет анализа банком наличного и безналичного оборотов, а также позволяет увеличивать средний чек покупки до 30% за счет безналичной оплаты.

- Благодаря «онлайн-кассе РНКБ» предприниматель имеет возможность полностью автоматизировать и систематизировать свой бизнес при этом дистанционно контролировать все операции, что существенно упрощает управление всеми процессами в условиях роста безналичных расчетов. Кроме того, это удобно и для покупателей, которые предпочитают делать покупки на рынках и в некрупных торговых объектах возле дома, - говорит заместитель Председателя правления РНКБ Банка Николай Билан.