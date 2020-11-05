Из резервного фонда Кубани выделено 170 млн рублей на закупку лекарств для лечения COVID-19

Фото администрации КК

На заседании регионального оперативного штаба рассмотрен вопрос о дополнительной поддержке медиков, работающих с ковид-пациентами. Нагрузка на сотрудников медучреждений сейчас кратно выросла, особенно учитывая традиционный сезон ОРВИ.

– Мы должны обеспечить медиков запасом лекарств и средств индивидуальной защиты, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Замглавы региона Анна Минькова сообщила, что обеспечение больниц всем необходимым для профилактики и лечения COVID 19 находится на особом контроле.

100 миллионов рублей уже направлено на закупку противовирусных и антибактериальных средств.

- Из резервного фона края на эти цели выделено еще 170 млн рублей, – рассказала Минькова.

Регион получил 213,5 млн рублей из федерального бюджета на медикаменты для лечения пациентов на дому. В ближайшее время жители с подтвержденным диагнозом смогут бесплатно получать препараты.

Также регион получил 30 новых реанимобилей для службы скорой помощи. Вскоре еще 18 машин пополнят автопарк «скорых». А до конца 2020 года ожидается поступление еще 60 единиц техники. Оперативно решается проблема нехватки медицинских кадров.

– Мы решаем этот вопрос, привлекаем на работу студентов старших курсов Кубанского медуниверситета, – сказала Анна Минькова.