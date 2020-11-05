ВТБ поддерживает развитие авторитейла на Юге России

ВТБ установил кредитный лимит в размере до 500 млн рублей сроком до 7 лет официальному дилеру Mercedes-Benz в Сочи компании «АБС-АВТО Сочи», которая входит в ставропольскую «ABS GROUP». Средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании.

«Наша компания является официальным дилером Mercedes-Benz семь лет. Прошлым летом мы открыли новый многофункциональный автоцентр в Сочи, который получил статус AMG Performance Centre, и стал первым в России шоу-румом в рамках нового концепта Daimler MAR2020. Мы стремимся, чтобы наши клиенты, посещая один из самых инновационных центров в стране, могли приобрести автомобили премиального класса «здесь и сейчас». Безусловно, для этого необходимо постоянно поддерживать в наличии широкий модельный ряд немецкой марки. Считаем, что кредитные ресурсы позволяют наиболее эффективно решить стоящую перед нами задачу», − отметил Элефтериос Асланидис, бенефициар ООО «АБС-АВТО Сочи».

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«ABS GROUP», в которую входит ООО «АБС-АВТО Сочи», была основана в 1995 году. С 1999 года основным направлением является оптовая продажа запасных частей, дистрибутируемых из Германии. Филиалы со складами располагаются в 7 городах – Москве, Ставрополе, Пятигорске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи и в Симферополе. В 2013 г. в Сочи открылся дилерский центр Mercedes-Benz «АБС-АВТО СОЧИ». В 2019 г. в Сочи состоялось открытие нового шоу-рума Mercedes-Benz «АБС-АВТО СОЧИ».