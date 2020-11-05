В Краснодаре завершено строительство крупного проблемного ЖК

Фото администрации КК

Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко рассказал о завершении строительства в Краснодаре очередного крупного долгостроя.

– Департамент по надзору в строительной сфере выдал заключение о соответствии ЖК «Речной бриз» литер 3 требованиям проектной документации. В ближайшие дни администрация Краснодара должна ввести дом в эксплуатацию, – отметил Алексеенко.

Дом на 168 квартир на улице Парусной должен был быть завершен строительством еще в 2017 году.

Однако, застройщик не смог выполнить все свои обязательства.

Тогда вопрос завершения крупной стройки взяли на контроль краевые власти. В итоге дом удалось достроить.

С 2015 года На Кубани введено в эксплуатацию более 200 долгостроев с более чем 40 тысячами квартир.