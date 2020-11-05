Пространство заботы»: «Ростелеком» поддержит инклюзивную выставку в Краснодаре

Фото Ростелеком

«Ростелеком» выступает партнером выставки «Искусство быть: пространство заботы», которая объединяет проекты, посвященные гуманизму и заботе о людях с ограниченными возможностями. Мероприятие будет проходить с 6 ноября 2020 года по 17 января 2021 года в Центре современного искусства «Типография» в рамках программы «Лаборатория вместе», организованной совместно национальным цифровым провайдером и двумя известными благотворительными организациями «Открытая среда» и «Добрый-Юг». Торжественное открытие состоится 6 ноября в 19:00.

Выставка «Искусство быть: пространство заботы» – продолжение проекта «Искусство быть», инициированного в 2018 году Государственным центром современного искусства совместно с Благотворительным фондом «Гольфстрим». На выставке будет показано 12 художественных проектов, связанных с понятием заботы в контексте понимания и восприятия инвалидности.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши проекты были понятными и интересными для разных аудиторий. На наш взгляд, это и есть инклюзия – не исключение, а включение, и её основа – это взаимодействие. Мы очень рады представить у себя выставку “Искусство быть: пространство заботы” и публичную программу к ней, для нас это возможность вовлечь в работу центра разных людей и начать сотрудничество с новыми организациями. Я уверена, что вместе мы сможем развить инклюзивную культуру не только в самой “Типографии”, но и в Краснодаре», – отметила Елена Ищенко, главный куратор ЦСИ «Типография».

Основой всего проекта «Искусство быть» выступает тема реабилитации, которая переплетается с понятием заботы и внимания к людям с инвалидностью, их особенностям и возможностям социализации. В художественных работах на выставке будет сделан акцент на различных аспектах заботы – от эмпатии и внимательного отношения до гиперопеки и надзора. Посетителей ждут интерактивные инсталляции, видеоарт-проекты, медиа-объекты, тактильные и звуковые произведения.

«Поддержка этой выставки для нас стала логичным продолжением социально ориентированной политики компании. Мы не просто хотим помочь людям с особенностями, для нас крайне важно содействовать их интеграции в социальную среду, привлечь внимание общества к их проблемам и вместе попробовать их решить. Уверен, что этот проект сделает искусство еще доступнее для людей с инвалидностью и позволит им забыть о своих ограничениях», – отметил Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрофилиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

В рамках выставки свои работы представят художники и инсталляторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов России. Посетители смогут посмотреть аудиовизуальную инсталляцию «Показать то, что нельзя увидеть» от Юлии Абзалтдиновой, познакомиться с фильмом и телесной практикой «Тактики в/месте» Юлии Быленок и Надежды Ишкиняевой, прикоснуться к серии объектов «Немебель» Елены Колесниковой и изучить другие художественные проекты.

Получить больше информации и посмотреть расписание можно на сайте партнера проекта – ЦСИ «Типография».