«А руки-то помнят..»: 72-летняя карманница-рецидивистка в Краснодаре вытащила кошелек у посетительницы выставки

Фото Светланы Маковеевой

В дежурную часть полиции Краснодара с заявлением о пропаже кошелька с деньгами обратилась жительница краевого центра.

Женщина рассказала, что обнаружила пропажу портмоне с наличными в выставочно-конгрессном комплексе, на улице Зиповской, в момент, когда собиралась совершить покупку. Посетительница ВВК не смогла это сделать, потому что так и не нашла кошелек на привычном месте в сумке. 5 500 рублей бесследно исчезли.

Оперативники угрозыска сумели вскоре установить личность и местонахождение подозреваемой. Ранее судимую за кражу 72-летнюю жительницу Краснодара задержали у нее дома. Почтенный возраст не помешал опытной карманнице взяться за старое.

Она рассказала полицейским, что украденный бумажник выбросила, а деньги потратила на свои нужды.

-Следственным отделом Управления МВД России по городу Краснодару в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет,- сообщили в ГУ МВД по краю.