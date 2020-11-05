С начала года на Кубани ликвидировали более 1700 стихийных свалок

Фото администрации КК

По существующей практике обнаружение нелегальных свалок ведется властями городов, районов края, а также сотрудниками регионального Минприроды.. С начала 2020,благодаря их усилиям, на Кубани удалось ликвидировать 1625 стихийных свалок.

Зачастую информация о скоплениях мусора поступает от жителей края.

– В 2020 году с помощью жителей в крае выявлено 155 стихийных свалок. 77 из них ликвидировано, 133 лица получили штрафы на сумму порядка 2,5 млн рублей. По остальным объектам работа продолжается, – отметили в краевом Минприроды.

Сбором, хранением и утилизацией мусора должны теперь заниматься региональные операторы. Это одно из основных правил новой системы обращения с твердыми бытовыми отходами.