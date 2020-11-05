На Кубани облапошивший на 12 миллионов покупателей жилья застройщик предстанет перед судом

Фото Алексея Булатова

49-летний житель Выселковского района Кубани решил безо всякого на то разрешение приспособить свой земельный участок по строительство многоквартирного ЖК. Дом он построил, и принялся торговать квартирами в нем, выступая в сделках, как простое физлицо.

Квартиры быстро разобрали ничего не подозревавшие покупатели, заплатившие мнимому «владельцу» жилья в обшей сложности почти 12 миллионов рублей. То, что дом построен незаконно, и не может быть введен в эксплуатацию, выяснилось чуть позже. От действий мошенника пострадали 12 человек.

Уголовное дело в полиции возбудили в отношении местного жителя по части 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

- Следственным подразделением Отдела МВД России по Выселковскому району собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу,- сообщает ГУ МВД по краю.

Горе-застройщику грозит до 5 лет тюрьмы.