Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

На Кубани облапошивший на 12 миллионов покупателей жилья застройщик предстанет перед судом

Квартиры были построены безо всякого разрешения
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Фото Алексея Булатова

Фото Алексея Булатова

49-летний житель Выселковского района Кубани решил безо всякого на то разрешение приспособить свой земельный участок по строительство многоквартирного ЖК. Дом он построил, и принялся торговать квартирами в нем, выступая в сделках, как простое физлицо.

Квартиры быстро разобрали ничего не подозревавшие покупатели, заплатившие мнимому «владельцу» жилья в обшей сложности почти 12 миллионов рублей. То, что дом построен незаконно, и не может быть введен в эксплуатацию, выяснилось чуть позже. От действий мошенника пострадали 12 человек.

Уголовное дело в полиции возбудили в отношении местного жителя по части 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

- Следственным подразделением Отдела МВД России по Выселковскому району собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу,- сообщает ГУ МВД по краю.

Горе-застройщику грозит до 5 лет тюрьмы.

Криминал