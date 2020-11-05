За время пандемии на Кубани выявлено более 20 тысяч нарушений требований Роспотребнадзора

Фото администрации КК

На заседании краевого оперативного штаба приняли решение возобновить работу горячей линии, на которую бдительные граждане смогут сообщать о нарушениях требований эпидемиологической безопасности.

- Если в заведениях общественного питания нарушаются требования санитарной безопасности, установленные Роспотребнадзором, или кафе и рестораны работают после полуночи, жители могут сообщить об этом по номеру телефона +7 (938) 501-45-45. Горячая линия работает круглосуточно,- сообщает администрация края.

Как ранее сообщалось, карантин в регионе власти вводить пока не собираются. Бизнес может спокойно вести дела. Условие только одно-соблюдение требований Роспотребнадзора.

– Именно эти критерии и проверяют мониторинговые группы. За семь месяцев работы были обследованы более 150 тысяч объектов. 20,5 тысяч из них нарушили требования, – рассказал вице-губернатор Александр Руппель..