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За время пандемии на Кубани выявлено более 20 тысяч нарушений требований Роспотребнадзора

Власти региона возобновляют работу горячей телефонной линии
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

На заседании краевого оперативного штаба приняли решение возобновить работу горячей линии, на которую бдительные граждане смогут сообщать о нарушениях требований эпидемиологической безопасности.

- Если в заведениях общественного питания нарушаются требования санитарной безопасности, установленные Роспотребнадзором, или кафе и рестораны работают после полуночи, жители могут сообщить об этом по номеру телефона +7 (938) 501-45-45. Горячая линия работает круглосуточно,- сообщает администрация края.

Как ранее сообщалось, карантин в регионе власти вводить пока не собираются. Бизнес может спокойно вести дела. Условие только одно-соблюдение требований Роспотребнадзора.

– Именно эти критерии и проверяют мониторинговые группы. За семь месяцев работы были обследованы более 150 тысяч объектов. 20,5 тысяч из них нарушили требования, – рассказал вице-губернатор Александр Руппель..