В аэропорту Геленджика пассажиропоток за 10 месяцев увеличился на 37%

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Пассажиропоток аэропорта Геленджик увеличился на 37% за 10 месяцев 2020 года.

Всего было обслужено 462 983 пассажиров и выполнено 2 174 взлетно-посадочных операций.

В списке самых популярных направлений у пассажиров аэропорта стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

- В конце октября аэропорт Геленджик перешел на осенне-зимнее расписание, которое продлится до конца марта 2021 года. В этот период рейсы из Геленджика будет осуществлять авиакомпания S7 Airlines, — отметил генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.

Аэропорт продолжает реализовывать меры, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Среди них: уборка и дезинфекция техники.

В помещениях аэропорта работают рециркуляторы воздуха.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что аэропорт Геленджик впервые обслужил 400 тысяч пассажиров. Юбилейного путешественника встретили с цветами.