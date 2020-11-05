На Кубани открыли горячую линию для выявления нарушений санитарной безопасности

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодарском крае по итогам заседания краевого оперативного штаба запустили горячую линию, куда жители могут сообщить о работающих с нарушениями магазинах, ресторанах и клубах. Телефоны принимают звонки круглосуточно: +7 (938) 501-45-45.

- Если предприятия общественного питания или торговли работают после полуночи или нарушают другие требования санитарной безопасности, то жители могут сообщить об этом по номеру телефона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

В пресс-службе уточнили, что всего за семь месяцев работы были обследованы более 150 тысяч магазинов, кафе и ресторанов. 20,5 тысяч из них нарушили требования Роспотребнадзора.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани нарушителей режима повышенной готовности будут жестко штрафовать. Подведены итоги заседания краевого оперштаба.