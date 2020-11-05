В Краснодаре число вакансий в ресторанах снизилось
Фото: Юлия БАРАНОВА
В Краснодаре число вакансий в ресторанах по сравнению с сентябрем несколько снизилось. Предприятия общепита нанимают работников с осторожностью. Вакансии для официантов снизилось на 17%, для барменов - на 14%, для поваров - на 8%.
- При этом вакансий и откликов сегодня значительно больше, чем в весенний период самоизоляции, а зарплаты стабильно растут, - сообщили аналитики Авито Работы.
Как пояснили в пресс-службе сервиса объявлений, во-первых, завершился сезон летних веранд, во-вторых, реальные доходы россиян снизились и траты на рестораны сократились.
- При этом общая динамика в отрасли скорее позитивная, работодатели смогли адаптироваться к условиям новых реалий, - заключили в пресс-службе.- Краснодар
среди входит в число крупнейших городов по числу предложений о работе в ресторанной сфере.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что крупнейший российский сервис объявлений искал амбассадоров по всей стране.