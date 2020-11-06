В «Орленке» стартовала новая смена

Фото: пресс-служба ВДЦ "Орленок"

В ноябре в «Орлёнке» отдохнут 920 детей. Все ребята приезжают из регионов, которые определены для приёма в Центр Роспотребнадзором. Это Краснодарский край, Республика Адыгея, Москва и Московская область, Ставропольский край, Ростовская область, а также Арктическая зона РФ: Архангельская и Мурманская области.

«Во время этой смены орлята станут участниками большого количества образовательных программ: сдадут демонстрационные экзамены WorldSkills, познакомятся с Национальной технологической инициативой, научатся разрабатывать игровые программы и освоят soft-skills. Мы продолжаем принимать детей из разных регионов страны и делаем всё, чтобы каждый из дней текущей смены прошёл для них продуктивно и радостно», — прокомментировал директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.

В течение смены в Центре будет реализовано десять программ. Среди образовательных проектов: «Профильные техноотряды», «Всероссийская школа «Окно в НТИ», «Фестиваль игровых программ «ИгроБУМ», «Открытый Всероссийский конкурс подростковых вожатских команд», «Всероссийский проект «Профессиональные старты», «Всероссийский молодёжный форум «Карта добра». Их партнёрами выступили: Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс», НКО «Ассоциация участников технологических кружков», АНО Добровольческий центр «Волонтёр», АО «ПО «Севмаш» и другие.

На всех этапах взаимодействия педагогов и сотрудников Центра с детьми будут соблюдены правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Трансфер участников смены из регионов осуществлялся в специальных автобусах, отдельных вагонах в поездах, а также с помощью чартерных рейсов и «зелёных коридоров» в аэропортах.

Заезд и разъезд участников смены проходит одномоментно, в течение одного дня. Дети проходят обязательный медицинский осмотр и термометрию, а их размещение в лагерях «Орлёнка» организовано по принципу разделения регионов. Образовательная и развлекательная программы смены составлены так, чтобы орлята из разных субъектов РФ не пересекались друг с другом.

На протяжении всей смены будет производиться дезинфекция помещений детских лагерей, а все мероприятия пройдут с учетом мер социального дистанцирования и разобщённости.

Продолжит действовать введенный ранее запрет на родительский день. Мамы и папы смогут общаться с детьми исключительно по телефону.

12 смена продлится 21 день — с 5 по 25 ноября 2020 года.