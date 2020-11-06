Двойной форсаж: ночных гонщиков в Краснодаре поймала полиция

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В Краснодаре полиция нашла и наказала ночных гонщиков, вдохновленных романтической сагой "Форсаж". Они устроили заезд прямо в центре города на улице Красной 11 октября.

Правда, нарушители ночного покоя горожан и правил дорожного движения отделались лишь небольшим штрафом.

- 31-летнего жителя Краснодара, управлявшего автомобилем BMW, и 26-летнего жителя Новосибирской области, управлявшего автомобилем Chevrolet задержали. Они получили штраф в размере 2 тысяч рублей, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УВД по Краснодару.

Правоохранители напоминают, что проведение подобных уличных гонок чревато.

- Это создает угрозу безопасности жизни и здоровья всех участников дорожного движения, как пешеходов так и водителей, - пояснили в полиции.

Напомним, вчера, 4 ноября, в ДТП погиб глава сельского поселения в Славянском районе Кубани. Ему было всего 40 лет.